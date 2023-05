Centri estivi, ecco le società in campo a Grottammare

Nell’ultima riunione della Giunta Enrico Piergallini, al comune di Grottammare, è stata riconfermata l’attivazione dei Centri estivi per minori durante la stagione estiva. Negli ultimi anni, infatti, la collaborazione tra Comune ed Associazioni ha rappresentato un valido sostegno per le famiglie con bambini, che sono impegnate in attività lavorative. Da qui la necessità di continuare a promuovere la qualità dei Centri estivi gestiti dal privato sociale, associazioni, società sportive e cooperative. Diverse le realtà che hanno presentato proposte e che sono accreditate per il lavoro svolto in passato: Sport Smile unipersonale, che opera nel centro Piscine e allo chalet Baia Blanca; Polisportiva Gagliarda e Capitani Coraggiosi che operano nella scuola Materna di via Battisti; Fortitudo Basket presso il Circolo tennis Beretti; Csi presso la Parrocchia Gran Madre di Dio; Grottammare Calcio al campo Pirani; Baby Azzurro nel proprio centro di via Lombardia; Tennis Beretti nel proprio Circolo Tennis