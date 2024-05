Centri estivi, voucher per famiglie

Sono otto le associazioni che gestiranno i centri estivi sul territorio di Grottammare. L’assessore ai servizi sociali Monica Pomili ha tenuto a specificare che sono disponibili dei voucher contributivi per le famiglie che saranno messi a bando prima dell’inizio dei centri. I fondi sono comunali e possono essere richiesti per partecipare ai centri estivi disposti dalle associazioni che hanno firmato il protocollo d’intesa . Attività che si svolgeranno sul territorio comunale a solo vantaggio delle famiglie di Grottammare e che partecipano ai centri delle associazioni di Grottammare. Saranno oltre 300 i bambini ed i ragazzi d’età compresa fra i 3 ed i 17 anni interessati al servizio che da continuità all’anno scolastico. "Oltre ad essere un valido supporto per le famiglie, i centri estivi sono utili per lo sviluppo a molte attitudine dei ragazzi, momenti unici da passare insieme – ha affermato la consigliera delegata alle attività giovanili, Martina Sciarroni – Invito le famiglie a vedere i centri estivi non solo come un luogo dove lasciare i propri figli, ma come un’occasione di condivisione e di crescita per tutti". Vediamo quali opportunità si presentano per le famiglie.

Il centro infanzia "Baby Azzurro" ospita bambini e bambine dai 3 ai 5 anni dal 1° luglio al 9 agosto (0735.592195) nei locali di via Lombardia e negli spazi esterni con giochi. Non sono previste attività al mare. "CSI Ascoli Piceno" attività dai 3 ai 17 anni presso la parrocchia Gran Madre di Dio dal 10 giugno al 9 agosto. (335.5635166). "Capitani Coraggiosi" dai 3 ai 17 anni, nella scuola di via Battisti, dal 1 luglio al 3 agosto (375.5395360), svolge attività ludiche a tema divise per fasce di età con uscite settimanali. "Polisportiva la Gagliarda" 3-17 anni presso la scuola di via Battisti dal 1 luglio al 2 agosto (320.4898264), previste uscite in mare, dalle 8 alle 14,30 con pranzo. "Grottammare Piscine" 4-14 anni dal 10 giugno al 2 agosto con corsi di nuoto, laboratori di orto, 2 merende (393.2405519). "Grottammare calcio" 4-15 anni dal 17 giugno al 2 agosto (347.5910075) Non solo calcio ma anche spiaggia, giochi da tavolo, ludici e pranzo con attività del pomeriggio. "Circolo Tennis ex Ferriere e campi del lungomare con attività pomeridiana, multisport e corso di inglese (347.6240850). Sporting Grottammare 5-17 anni dal 10 giugno al 30 agosto, (3891359663) nel campo Tintoretto.

Marcello Iezzi