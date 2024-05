"Centro storico in sicurezza". Spinetoli, lavori sulle mura

"A Spinetoli nuova vita per le mura del centro storico". Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Luciani, che commenta così il finanzimento: "E’ arrivato il progetto ‘Interventi di messa in sicurezza del centro storico di Spinetoli’. I lavori permetteranno la ristrutturazione, il restauro e la riqualificazione del monumento-simbolo del borgo di Spinetoli. L’importo complessivo dell’intervento è di 862.500 euro, finanziato nell’ambito del Pnrr. Il progetto – prosegue il primo cittadino – prevede la sistemazione ed consolidamento strutturale delle mura, inoltre verrà installato un impianto di illuminazione coerente con la cortina muraria. Abilità progettuale, sguardo d’insieme, attenzione e ascolto del territorio sono stati gli elementi messi in campo per ottenere questo risultato e le risorse che restituiranno l’identità al nostro borgo storico. Il restauro delle mura storiche rappresenta un altro intervento concreto di riqualificazione che si va ad aggiungere agli altri portati avanti dall’amministrazione in questi anni". Adesso da parte dell’amministrazione comunale c’è la volontà di riqualificare quello che può essere considerato un gioiello architettonico, storico e culturale per Spinetoli. I cittadini sperano che l’intervento abbia una ricaduta positiva anche sotto gli aspetti turistici, che possa rappresentare una nuova attrazione da mostrare e rappresenterà un’ulteriore occasione per venire e conoscere un comune vivo, luogo di approdo per turisti, dove cultura, eventi, spettacoli e beni artistici e paesaggistici sperimentano un connubio possibile tra storia, tradizione e contemporaneità.

Sempre a Spinetoli l’amministrazione procede con un ulteriore intervento volto all’efficientamento energetico del paese. Grazie a un finanziamento statale di 70mila euro, si provvederà alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti di Via Vittorio Emanuele, via De Gasperi fino alla rotatoria della Salaria, Piazza Marini e dei pali e proiettori in Piazza Kennedy. "Naturalmente ci sarà più luce nelle strade e maggiore sicurezza per pedoni e macchine – commenta il Sindaco Alessandro Luciani – Inoltre assisteremo a una drastica riduzione della spesa per l’energia elettrica di questi tratti: dai attuali 25 mila euro annui a circa 5 mila euro".

Maria Grazia Lappa