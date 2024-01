Cesetti: "Aspettiamo Scaloni, potrebbe venire a sorpresa"

L’intervista al ct della nazionale Argentina Lionel Scaloni sul possibile arrivo dell’allenatore in Italia, ha suscitato entusiasmo a Magliano di Tenna. Nell’intervista il famoso allenatore della nazionale Albiceleste Lionel Scaloni, ha dichiarato: "Sarò presto in Italia, il sindaco di Magliano mi vuole conferire la cittadinanza onoraria. Verrò per qualche giorno". La notizia non è sfuggita all’attenzione del primo cittadino Pietro Cesetti, che ha mostrato grande entusiasmo. Prima di tutto va detto che a giugno dello scorso anno il Sindaco del piccolo borgo della media Valtenna, annunciò in collaborazione con altre amministrazioni e associazioni, di voler invitare Lionel Scaloni a Magliano di Tenna per insignirlo con la cittadinanza onoraria. Ciò per effetto del suo legame con il Fermano, infatti, risulta che Enrico Scaloni nato a Magliano di Tenna, emigrato agli inizi del 900 in Argentina, fosse il bis nonno di Lionel Scaloni. Un progetto ambizioso che oltre a possedere importanti connotati di valore storico, possiede interessanti risvolti di carattere promozionale e turistico. "E’ circa un anno che lavoriamo a questo progetto – spiega Pietro Cesetti – attendiamo con entusiasmo l’arrivo di Lione Scaloni a Magliano, le sue recenti dichiarazioni ci riempiono di ottimismo. Stiamo allestendo un programma di accoglienza ricco di storia e di emozioni che coinvolge anche i comuni a cui la famiglia Scaloni è legata: Montegiorgio, Montegranaro, Rotella e Tolentino. Tanto per fare un accenno, la nonna di Lionel Scaloni è nata a Tolentino il 22 febbraio del 1889". Ci sono però alcune riflessioni che invitano ad una certa cautela sulla portata mediatica dell’iniziativa, come precisa lo stesso sindaco. "Al momento non abbiamo avuto nessuna comunicazione ufficiale – conclude Cesetti – ma rassicurazioni del suo arrivo da persone molto vicine a Lionel Scaloni. C’è solo una incognita che ci frena un po’. Ci è stato raccontato, ma non abbiamo certezza, che Lionel Scaloni in maniera del tutto autonoma e anonima quando giocava nella Lazio, sia venuto a Magliano di Tenna per un giorno. Lionel Scaloni e in questo somiglia molto a noi marchigiani è una persona molto riservata, un grande lavoratore, che però non ama i riflettori. Potrebbe capitare un bel giorno di trovarcelo in Municipio senza alcun preavviso".

Alessio Carassai