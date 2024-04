Che senso ha dire ancora: "ambientalista"

Educare i piccoli a rispettare l’ambiente sembra ormai un’espressione che ha perso di significato, se non si sottolinea chi sono i piccoli e cosa vuol dire rispetto per l’ambiente. Partiamo dalla seconda frase: l’ambiente è tutto, è di tutti, riguarda tutti. L’altroieri è tornata la neve in montagna, dopo due giorni di scirocco e 27 gradi all’ombra. Il solo fatto che ancora esista una categoria denominata "ambientalisti" fa sorridere, perché non dovrebbero esserci persone che non lo sono. E chi sono poi i "piccoli" da educare? Sono i bambini e i ragazzi a cui stiamo rubando il futuro. Non è più possibile ignorare cosa implica non lottare contro la crisi climatica da noi creata.