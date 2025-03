Chiusura in grande. Risate, gag e gruppi show, un martedì di divertimento. Ecco tutte le nomination

È stato un Martedì Grasso strepitoso come non se ne vedeva da anni. Tantissima gente sin dalla mattinata e un pomeriggio affollatissimo con Piazza Arringo, Piazza Roma, il Chiostro di San Francesco, le vie del centro storico e naturalmente Piazza del Popolo stracolme di gente. Le auto sono state parcheggiate dappertutto persino nella rotatoria all’uscita di Porta Cartara della superstrada, e poi in centro sui nuovi marciapiedi di Lungo Castellano, nei giardini dell’Annunziata e in doppia fila praticamente ovunque. Per fortuna la Polizia Municipale è stata magnanima e non sono state comminate multe se non nei casi più estremi. Davvero un grande successo insomma per il Carnevale 2025.

E poi tutti in attesa dei verdetti che sono arrivati alla fine della lunga e divertente giornata, dopo il conteggio e la verifica notarile delle schede consegnate dai giurati. È stato il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ad ufficializzare i nomi dei gruppi finiti in nomination, categoria per categoria, e, quindi, candidati alla vittoria finale. Con la premiazione dei vincitori prevista per domenica prossima, 9 marzo, dalle ore 16 al Teatro Dei Filarmonici.

Categoria "A": Palazzo Pilastri Saladini dal Fai ai condomini; "Antica trattoria stellata " ugne piatte na terterata; ; La fendana je ‘ngabbiate, l’ascula’ s’e’ ‘ngazzate!; Li Barbi nn’Ascule; E’ piu’ ca’ che crestia’. Categoria "B": Pe reggellu c’e’ miss tre mpapite... ma a che serve ssu cerchie proprie nen s’e’ capit!; Se lu Papa vo’guari’ a Acquasanta deve i; Tave-li’? lo’? la’? l’ascula’ nen trova puoste pe magna’; Voci di corridoio; Angeli del bello. Categoria "C" (2-3 elementi): La vulva parlante; ....fine a casa de criste!; Seme probbia piers la testa; Steme n’culennate; Lascia sta ‘ssa pianta che s’arepigghia; O totera. Categoria "D": Ai-Ap "Ascula’ intelligenze"; Pure li mura porta li recchie; E... sona u campanielle; Vorrei averlo più duro; So fatte lu pass piu’ lunghe de la amma; Categoria Baby (da 0 a 10 Anni): Lind Teddy; Priedde e pulle n’e’ mai satulle; Il piccolo principe; Melevisione lupo Lucio e fata Luna; Li frechi’ de san temmase 4.0; Cugini d’Italia; Ubi maior, Carnevale cessat; Nella rua piu’ illustre ce sete misse li balaustre; Giurassic parc; Baby bersagliere; La pecora ‘n callara; The Quintanich; Trump-Olinodi lancio per le olive all’ascolana. Categoria "G" (da 11 a 24 anni): Da quacche parte...ha da penne; A Carnevale mamma schembare; Li cellitte e’ repartite tutte; Mine vaganti; Mamma ce’ ditte reguardeteve. Categoria "Omnia Bona" (sabato pomeriggio e domenica mattina): Li frechi’ de San Temmase 4.0; Penza pe’ li corna tuo’; Pure li mura porta li recchie!; Eh, llu’ bielle liette, lu vede corre; Lascia sta ssa pianta che s’arepigghia. Il vincitore del Premio Fanfulla-Trofeo Ancaria d’oro verrà proclamato domenica 9 marzo al Filarmonici nel corso della cerimonia di premiazione.

Valerio Rosa