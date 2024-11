Choc sui binari a Colli. Il treno investe un giovane: "Un fischio, poi la tragedia"

Giovane morto nella stazione di Colli del Tronto, investito da un treno in transito, la vittima non è stata ancora identificata, era senza documenti: ritardi e disagi per la circolazione ferroviaria. Tragedia, ieri mattina, intorno alle 11, nella stazione di Colli del Tronto, dove un giovane, presumibilmente tra i 20-30 anni è stato investito dal treno, che da San Benedetto era diretto ad Ascoli. Stando alle primissime ricostruzioni, basate sulle testimonianze delle persone presenti, l’urto è stato inevitabile. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 di Ascoli, con il medico a bordo, che ha prestato i primi soccorsi, ma il giovane purtroppo era morto sul colpo, a seguito dei gravissimi traumi riportati. Un impatto devastante, il treno lo ha trascinato per diversi metri, le gravi ferite non gli hanno dato scampo.

Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia locale, ferroviaria, la scientifica e gli operatori delle Ferrovie dello Stato, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, capire se si è trattato di un investimento o di un gesto volontario. Sul luogo anche il magistrato di turno che ha disposto la rimozione della salma. La ditta Camaioni ha effettuato il recupero dei resti dello sfortunato giovane. La circolazione ferroviaria sulla linea è stata sospesa per permettere i rilievi ed è ripresa intorno alle 14. Sul posto anche il sindaco di Colli del Tronto Andrea Cardilli che ha manifestato tutto il suo cordoglio e il consigliere Lucia Cori fortemente provata. Sotto choc il macchinista del treno e i passeggeri.

Tante le persone di Colli accorse sul luogo per capire cosa fosse successo. Alcune persone, Greta, Barbara, Katiuscia e Silvia, visibilmente provate, ci hanno raccontato: "Abbiamo sentito il treno fischiare ininterrottamente, eravamo sul terrazzo, abitiamo nelle case vicino alla ferrovia, ci siamo allarmate, abbiamo subito capito che era successo qualcosa di grave, quando abbiamo visto il treno fermarsi, non abbiamo avuto più dubbi, abbiamo capito che c’era un problema serio, abbiamo pensato all’investimento di un animale, non potevamo certo immaginare una simile tragedia". Intanto gli investigatori stanno cercando di dare un’identità al giovane, dalle prime indiscrezioni sembra che vicino al corpo non sia stato rinvenuto né un portafoglio né tantomeno un cellulare, che avrebbero aiuto a risalire alla sua identità. Intanto sono state messe a disposizione anche le telecamere della stazione, nella speranza che aiutino gli investigatori a ricostruire gli ultimi minuti di vita del giovane investito.

Maria Grazia Lappa