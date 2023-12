Ci sono otto giocatori con il contratto in scadenza

L’altro fronte delicato che riguarderà il mercato del Picchio sarà quello legato ai rinnovi contrattuali. Nelle ultime stagioni la politica del club è stata quella di arrivare, sempre troppo tardi, a trattare un possibile rinnovo con gli elementi in scadenza. Nell’attuale organico però sono ben 8 gli elementi il cui vincolo contrattuale con l’Ascoli terminerà il prossimo 30 giugno 2024: Viviano, Bolletta, Bellusci, Botteghin, Falasco, Falzerano, Gnahoré, Millico. Per qualcuno appare difficile arrivare alla possibilità di un prolungamento, ma sicuramente sulle situazioni che riguardano alcuni dei titolari si dovrà mettere presto mano. Soprattutto in relazione a nomi come quelli di Viviano, Botteghin, Bellusci, Falasco, Falzerano e Gnahoré. Il brasiliano e il centrale ascolano d’adozione in questo momento costituiscono due colonne portanti del reparto difensivo. Le valutazioni riguarderanno anche gli altri. Tirare dritto senza affrontare il discorso potrebbe comportare il rischio di vedersi poi la squadra ancora smembrata nella prossima estate.