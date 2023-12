Ciclismo e stelle sportive: in alto i calici

Una festa del ciclismo e dell’anno sportivo ormai alle spalle in grande stile quella vissuta l’altra sera su iniziativa di Vincenzo Santoni e della Gio.Ca Communication. Al ristorante ‘La perla sul mare’ si sono ritrovati in tanti sia per la consegna del premio Ferro di Cavallo assegnato ad atleti e personaggi e istituzioni che, a vario titolo, hanno legato la loro attività allo sport e che si sono messi in luce nel 2023. Quest’anno, l’evento era dedicato alla memoria di Felice Gimondi, nel 50esimo anniversario della sua storica e prestigiosa vittoria al Mondiale di Barcellona nel 1973, battendo il ‘cannibale’ Eddy Merckx. Alla serata è intervenuta la figlia, Norma, che ha ripercorso le tappe salienti della carriera di Gimondi. Tanti gli invitati di prestigio: il duo delle telecronache di Rai Sport, Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, Simona Rolandi (conduttrice de ‘La domenica sportiva’) Gianni Solaroli, Davide De Zan, Francesca Fabbri Fellini (nipote del Maestro Fellini), Luciano Gasparotto e Giorgio Martino (conduttore della serata). Erano presenti il presidente del Coni regionale, Fabio Luna, della federazione ciclistica regionale, Lino Secchi, il sindaco Massimiliano Ciarpella e i colleghi di Fermo, Paolo Calcinaro, e Porto San Giorgio, Valerio Vesprini e tanti altri ospiti.