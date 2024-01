Ciip, le tariffe aumentano del 7,3%

Le tariffe della Ciip, nel 2024, aumenteranno del 7,3%: poco meno rispetto al 2023, anno nel quale salirono del 7,5%. L’aggravio del servizio di gestione del bene idrico è emerso ieri sera in sala consiliare, durante l’illustrazione del previsionale di bilancio 2024. A partecipare, per conto della società, sono stati il consigliere Gianluca Pompei, la responsabile del servizio ragioneria Angela Maria Domizi e il dirigente all’area risorse Cesare Orsini. Quest’ultimo ha messo in chiaro i dettagli di una crisi idrica che continua a farsi sentire: "Purtroppo la coperta è corta, perché il piano d’ambito approvato nel 2022 immaginava minori costi che poi non si sono verificati". E i costi, infatti, saranno notevoli: 13,1 milioni per il personale, 7 milioni per l’energia elettrica, 2,8 per lo smaltimento fanghi, 3,8 per le materie prime e 5,4 per la manutenzione degli impianti. Al netto di questo, la previsione di utile per il 2024 è di 7.763.000 euro. Nel previsionale sono stati inseriti anche gli investimenti per San Benedetto. Quest’anno è prevista una spesa di 2.857.145 euro su 101 interventi, fra cui spicca il secondo stralcio della manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione (1 milione), nonché la realizzazione del serbatoio e delle condotte distributrici in Contrada Monte Renzo (380mila). C’è poi l’appalto della separazione della rete fognaria tra acque bianche e nere nella zona di Via Monte Bianco (230mila) e, a breve, verranno eseguiti i lavori di sostituzione della condotta distributrice in via Volta (167.250). Invece, la realizzazione del collettore lungo il torrente Ragnola e l’eliminazione degli scarichi esistenti in località Colle Sant’Angelo e nel versante nord di Monteprandone (150mila) sono in fase di collaudo. In fase di appalto ed esecuzione è invece l’iniziativa di rifacimento della linea fognaria a servizio della zona Sentina, nei tratti che vanno dagli impianti di sollevamento presenti in zona al depuratore di via Brodolini. Un’opera il cui valore ammonta a 150mila euro se si considera il contestuale rifacimento delle reti fognarie in zona Sentina. In totale, l’importo della commessa ammonta a 53.458.001 euro.

Giuseppe Di Marco