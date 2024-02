Cineteatro Manzoni. C’è le proiezione di ‘Povere creature’

Il cineteatro Manzoni di Montegiorgio, pronto ad ospitare nella programmazione invernale e le tante novità del periodo. Dopo ‘Perfect Days’, ‘Enea’ e ‘White Bird’ la piccola sala sita nel centro storico di Montegiorgio è pronta ad ospitare ‘Povere creature’, con protagonisti Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael, una pellicola riadattata al dell’omonimo romanzo del 1992 scritto da Alasdair Gray. Il film è stato presentato in concorso all’80° Mostra cinematografica di Venezia, in cui si è aggiudicato il ‘Leone d’Oro’ come miglior film; successivamente si aggiudica anche il ‘Golden Globe’ per il miglior film commedia e lo stesso premio per la migliore attrice andato a Emma Stone. Il film è in concorso anche per altri premi. Le proiezioni in programma: oggi alle 18 in lingua originale, poi alle 21, 15; domani 18 e 21,15; domenica 4 febbraio alle 18 e 21:15. e lunedì spettacolo unico alle 21,15.