Cinghiali sulla Mezzina, paura per una ragazza

Branco di cinghiali lungo la strada provinciale Mezzina, paura per una ragazza. Ancora presenze di animali selvatici lungo le strade del Piceno, alle porte di Offida. Nella notte tra giovedì e venerdì, lungo la strada, all’altezza dell’ex fornace, una giovane si è trovato di fronte a un vero e proprio branco di cinghiali, alcuni stavano pascolando tranquillamente ai margini della carreggiata, altri invece attraversavano la strada. Subito la ragazza ha frenato, evitando di investire gli animali. La giovane è rimasta ferma in auto ed ha aspettato che gli animali attraversassero la strada e scomparissero, inghiottiti dalla macchia. Non è mancata la paura difronte a tanti animali selvatici. "Credo fosse una famigliola, c’erano dei cinghiali di taglia medio-grande, compresi i cuccioli di color marrone. Lì – precisa – c’è da fare attenzione perché alcuni conducenti corrono all’inverosimile. Sono stata io a cercare di far rallentare le auto, altrimenti sarebbe successo un incidente".

m.g.l.