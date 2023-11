Cinque cartongessisti, installatore impianti termici

Si ricercano, ad Ascoli, cinque addetti all’applicazione di pannelli in cartongesso. Nel dettaglio cartongessisti per controsoffitti e contropareti. Si propone contratto a tempo determinato e pieno. La richiesta è relativa alla procedura del Dpcm ’Flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale’. Sempre con richiesta relativa alla procedura del Dpcm Flussi si ricerca un installatore di impianti termici e un saldatore da impiegare per 40 ore settimanali. E’ richiesta un’esperienza di almeno 12 mesi. La sede lavoro in questi ultimi due casi è a Montegallo. Chi fosse interessato dovrà rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli (Email: centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it; Telefono: 0736352800).