Circolo Nautico Sambenedettese:: "Così aiutiamo la Bianco Airone"

Ha rinnovato la sua vicinanza al mondo dell’associazionismo, il Circolo Nautico Sambenedettese, in particolare nei confronti dell’associazione Bianco Airone Aps: anche quest’anno, infatti, il presidente Igor Baiocchi ha consegnato un assegno a Ornella Vallesi, presidente della sede regionale dell’associazione, presente con alcuni soci e volontari, frutto di una raccolta fondi, di quanto donato dai visitatori del presepe realizzato al molo sud dall’ormeggiatore del Cns Patrizio Corsi. "Siamo sempre molto attenti alle esigenze del mondo dell’associazionismo e del terzo settore – ha detto Igor Baiocchi – abbiamo raccolto una considerevole somma, (1.700 euro ndr) che devolviamo alla Bianco Airone. Inoltre, ci siamo già attivati con i nostri soci per sottoscrivere una raccolta di fondi per l’acquisto di un apparecchio ventilatore Cpap, di vitale importanza nelle emergenze respiratorie, da destinare alla Pediatria dell’Ospedale Madonna del Soccorso. Attraverso un nostro atto di solidarietà riusciremo a migliorare la gestione dell’assistenza sanitaria pediatrica". "Grazie a questo contributo contiamo di realizzare in primis l’organizzazione di un corso yoga per pazienti oncologici; attività che riesce a trasmettere tranquillità, serenità e positività, essenziali a far concentrare la persona su di se – ha dichiarato la presidente Vallesi – avendo fatto personalmente questa esperienza è scaturito in me il desiderio di far provare ad altri venti pazienti. Il corso potrebbe diventare stabile, servirebbe anche a socializzare, solidarizzare, sostenersi ed allearsi".

L’associazione Bianco Airone è attiva con sedi a Porto d’Ascoli, San Benedetto, Pagliare, Grottammare e presto aprirà uno sportello anche a Monteprandone. Gli sportelli offrono consulenze sui diritti del paziente oncologico, aiuto per le pratiche burocratiche (invalidità e rimborsi regionali). Al front-office del reparto di Oncologia del Madonna del Soccorso, inoltre, tutti i giorni si alternano volontarie per l’accoglienza dei pazienti. Alla consegna dell’assegno era presente anche l’assessore alle Politiche sociali Andrea Sanguigni.

Stefania Mezzina