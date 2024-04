Circolo Nautico, si entra nel vivo con gli appuntamenti

Parte il ’Campionato primaverile gara d’altura e Trofeo Riviera delle Palme – Memorial Carlo Aleandri’, organizzato dal Circolo Nautico Sambenedettese, che dà il via alla stagione di altura della vela sambenedettese. In programma oggi, la domenica successiva, 21 aprile, sabato 11 maggio e domenica 12: sono 4 tappe, 3 regate tra le boe e una regata costiera che il 21 aprile interesserà anche la zona di mare antistante Grottammare e Cupra Marittima. Intanto, continua a gonfie vele l’attività giovanile del Cns: la squadra giovanile è salita sul podio a Portorose, in Slovenia, con grande soddisfazione del direttore sportivo Andrea Novelli e ovviamente del presidente del Cns, Igor Baiocchi. Chiara Coccia conquista il secondo posto femminile e quarto assoluto, tra i 60 rookies (esordienti) provenienti da tutta Europa alla sailing point easter regata. Ottimo anche il 9°posto in top ten di Agata Bonaventura.