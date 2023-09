Circolo Nautico sprint Tra ritorni e ultimi eventi

La sorpresa del ritorno del segretario, nel mese di giugno vittima di un brutto incidente, è stata davvero grande, alla conferenza stampa organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese per illustrare gli eventi in programma in questa fine estate, coordinata dal maestro di cerimonia Manrico Urbani. Pesca sportiva, vela, la convocazione in nazionale di un giovane tesserato, un altro progetto sperimentale e lungimirante, al centro dell’incontro. Ma in primis c’è stato il saluto al segretario Giuseppe Traini, che lo scorso 7 giugno rimase coinvolto in un terribile incidente stradale sul lungomare. "Sono felice di essere tornato qui – ha detto Traini – e ringrazio tutti per la vicinanza dimostratami nel corso di questi mesi". Quindi il presidente Igor Baiocchi ha fatto un excursus della stagione estiva: "Non è stato facile gestire questo periodo – le sue parole – con le elezioni slittate all’11 giugno, pochi giorni dopo l’incidente al nostro segretario. Siamo ripartiti in piena stagione, nonostante tutte le difficoltà organizzative, ma siamo qui vitali e pronti ad affrontare le prossime sfide". Di sfide ha parlato il consigliere provinciale della Federpesca, Giannino Marconi; "sabato e domenica si svolgerà ’La Sfida’, XXIII Memorial Massimo De Nardis", evento clou di drifting del Cns, che quest’anno varrà anche come qualificazione per gli Open Fipsas della specialità. Questa è stata la prima manifestazione italiana con la formula del rilascio del pescato, che nel 2000 era semplicemente un’utopia. Inoltre vogliamo dare il nostro incoraggiamento a Emidio Silenzi, classe 2006, che è stato convocato con la nazionale italiana di surfcasting, dal 14 al 21 ottobre, in Olanda, a Den Burg, sulle spiagge del Mar del Nord". Giacomo Forti, consigliere delegato al settore pesca, ha introdotto un nuovo progetto al quale partecipa il Cns: "Si tratta di un connubio tra pesca sportiva e biologia marina – ha dichiarato – che, attraverso un Tag satellitare ci permetterà di avere informazioni sulla vita delle aguglie imperiali, un pesce del quale sappiamo poco, ma che fa la fortuna di chi pratica la pesca d’altura". La vice presidente del circolo, delegata nel settore vela, Laura Cennini, ha poi presentato la Straregata, valevole come XXVI Trofeo Manuela Sgattoni: "Contiamo di superare il buon numero di partecipanti dello scorso anno per quello che sarà l’evento di vela d’altura che concluderà la nostra stagione estiva".

Stefania Mezzina