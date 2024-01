Città della Quintana, prima edizione del torneo storico

La Befana porta un bel regalo a tanti ascolani e agli appassionati di giostre. Si tratta della prima edizione del torneo storico ‘Ascoli città della Quintana’, che andrà in scena oggi al campo Squarcia. L’evento, che apre i festeggiamenti per il Settantennale della rievocazione, era inizialmente in programma per domani ma, a causa delle pessime condizioni meteo previste per le prossime ore, è stato anticipato ad oggi. La manifestazione si articolerà su due gare: una all’anello, in programma questa mattina dalle 10, e l’altra al bersaglio, che si svolgerà invece nel pomeriggio dalle 15. In entrambi i casi, sono previste due tornate. Al torneo parteciperanno, complessivamente, diciotto cavalieri. Alcuni di loro sono già dei protagonisti della Quintana come, ad esempio, il recordman di Porta Solestà Luca Innocenzi e il campione in carica Lorenzo Melosso di Porta Romana. Tra gli iscritti, poi, anche Lorenzo Savini di Porta Maggiore e Tommaso Finestra di Sant’Emidio. Assenti, invece, Denny Coppari di Porta Tufilla e Mario Cavallari della Piazzarola, i quali torneranno allo Squarcia solamente a febbraio, quando si svolgerà la prima sessione di prove libere a porte chiuse. Curiosità anche per la partecipazione di Nicholas Lionetti, che dopo l’ultima giostra agostana era stato ‘licenziato’ dalla Piazzarola. Questi gli altri partecipanti: Mattia Ambrosi, Gianpiero Bachetti, Luca Chitarrini, Davide Dimarti, Enrico Gnagnarella, Vittorio Guidolin, Daniele Leri, Lorenzo Mariotti, Sara Jane Pianelli, Adalberto Rauco, Alessio Ricchiuti, Matteo Rivola e Stefano Venturelli. L’ingresso alla manifestazione è libero e non è stata prevista alcuna diretta streaming. Allo Squarcia, comunque, ci si attende il pubblico delle grandi occasioni.

Matteo Porfiri