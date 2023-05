Città europea dello Sport Al Del Duca sarà adeguato l’impianto di lluminazione

La prossima serie B dell’Ascoli Calcio (la 27esima) e la recente promozione in D dell’Atletico Ascoli consentiranno di poter vantare ben due società cittadine in alcuni dei principali campionati calcistici. Sarà il campo sportivo di Monticelli ad ospitare le gare casalinghe dell’Atletico nel corso della prossima stagione. È già avvenuto il classico sopralluogo operato dalla Lega Dilettanti per valutare la capacità della struttura di ospitare le partite di un campionato del genere e a breve prenderanno il via anche la serie di piccoli interventi necessari per rendere l’impianto in grado di rispondere ai requisiti richiesti per la suddetta categoria. Secondo quanto stabilito dal regolamento il numero degli spettatori che potranno essere accolti dovrà risultare da apposito verbale della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La capienza minima, distribuita su tutti i settori, deve essere di almeno mille posti. Dovrà essere aggiunto un ulteriore settore, con ingressi e servizi igienici indipendenti, avente capienza non inferiore al 10% di quella complessiva inoltre deve essere riservato ai sostenitori della società ospite. Requisiti già in possesso. Ci sarà inoltre da rispettare l’obbligo di allestire di un locale a sala medica che dovrà essere annesso all’area degli spogliatoi con una superficie netta non inferiore a 10 metri quadrati. Il locale in questione dovrà essere arredato con un lettino, un tavolino ed almeno due sedie, impianto di illuminazione, riscaldamento e lavandino con acqua corrente. Ieri pomeriggio l’assessore allo sport Nico Stallone era a Roma per ritirare la targa della candidatura di Ascoli a Città europea dello sport 2025. "La nostra amministrazione sta svolgendo un grandissimo lavoro su tutto ciò che concerne la disciplina sportiva – commenta -, dai lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti già esistenti alla realizzazione di nuove strutture, senza dimenticare i tantissimi appuntamenti di rilevanza nazionale organizzati in questi anni. La nostra città pullula di società sportive e di atleti: grandi e piccini, professionisti e amatoriali. Siamo convinti che Ascoli abbia tutte le carte in regola per ricevere un riconoscimento così ambizioso, che darebbe ulteriore slancio alla città e all’intero territorio piceno. Al campo sportivo di Monticelli c’è tutta una piccola serie di accortezze richieste dal regolamento per avere l’omologazione ad ospitare le gare. Sono già venuto alcuni esponenti della lega per fornire indicazioni sulle cose da sistemare. Si provvederà a breve all’adeguamento delle torri faro sull’impianto di illuminazione dello stadio Del Duca". Massimiliano Mariotti