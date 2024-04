Città in lutto per l’addio al pediatra Rogantini

Con la morte di Franco Rogantini, a 92 anni, la città perde una grande figura della sua storia. Ieri, appresa la notizia, si sono susseguite le espressioni di cordoglio verso un dottore pediatra, che è stato primario della pediatria dell’ospedale di Sant’Elpidio a Mare, poi direttore sanitario della Usl 17, ancora primario di pediatria nella Asl unificata con Fermo, ma è stato a lungo anche dirigente medico e accompagnatore dell’Elpidiense Calcio, per anni presidente della Società Cacciatori e, non ultimo, è stato giocatore delle prime edizioni della Contesa del Secchio, per i colori della San Giovanni. "Con lui se ne va l’ultimo della squadra vincitrice della prima edizione della Contesa del Secchio – ricorda Giovanni Martinelli -. E’ stato un personaggio che ha vissuto a pieno titolo la città, un professionista serio e di grande responsabilità. Quando ero sindaco, ho avuto il piacere di collaborare con lui". Cordoglio è stato espresso dalla Contrada Sam Giovanni e dall’Ente Contesa del Secchio, ricordando l’impegno da sempre profuso da Rogantini nell’ambito del volontariato cittadino. L’ultimo saluto allo storico pediatra e protagonista della vita elpidiense oggi, alle 15,30 nella Collegata.