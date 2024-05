I consiglieri di Grottammare c’è sollecitano il comune per la cittadinanza onoraria a Vincenzo Mollica che venerdì riceverà il David alla carriera: ricordano il legame speciale tra Grottammare e Mollica che ha condiviso molte sue estati con personaggi come Dario Fo, Roberto Benigni, De André e molti altri, coinvolgendo i più grandi disegnatori di sempre, da Cavazzano, Mazara, Tonino Liberatore e il sambenedettese Andrea Pazienza. "Ci chiediamo perché l’Amministrazione non abbia reso omaggio in maniera adeguata a Vincenzo Mollica, approfittando del nuovo Festival dell’illustrazione Turistica a Grottammare per ringraziarlo ufficialmente. Abbiamo concesso la cittadinanza onoraria a Julian Assange, che non ha mai messo piede a Grottammare, ora non si perda l’occasione di concedere un degno riconoscimento a un grande uomo, nonché artista e professionista visionario. Auspichiamo che l’amministrazione rimedi quanto prima a questo silenzio imbarazzante e conceda un degno riconoscimento al grande Mollica. Disponibili a sostenere l’eventuale assegnazione della cittadinanza onoraria".