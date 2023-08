Clorofilla, serata di dj set e cocktail

Serata da non perdere martedì sera al Clorofilla in via Porta Torricella. Una serata dal titolo ‘Mixology Contest’ che prenderà il via alle ore 18 e terminerà a notte fonda alla presenza di alcuni dei barman più bravi e famosi del Piceno e che lavorano nei migliori locali della zona: dal ‘Dirty Miscele Creative’ di via Vidacilio al ‘Mojito’ in via Pasqualetti a San Benedetto, da ‘Tetsu’ in via Niccolò IV allo ‘Shake Bar’ di via Balilla a San Benedetto, da ‘Agorà’ in Piazza Arringo al ‘Buozzi Cafè’ di San Benedetto, dal ‘Tiny Club’ di via del Trivio al ‘Five Cocktail Lab’ di via San Martino a San Benedetto. La serata di martedì sarà allietata da un dj set di grandissima attrazione con Sheddy, Benedettomochi, Janos e Vittorio Totorima. E’ stato allestito anche un servizio di bus navetta dalla riviera garantito dall’azienda Luberti Bus al prezzo di 5 euro andata e ritorno, dal parcheggio Fronte del Porto alle ore 20, alle 21 e alle 22 e ritorno alle 23.30, 00.30 e 01.30. Ingresso con drink a 10 euro, info 328.5782935

v. r.