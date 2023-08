Coi piedi in acqua grazie alla spiaggia accessibile a tutti

Ecco che cosa significa attrezzare una spiaggia accessibile. Avere a disposizione un luogo dove poter stare serenamente e dove essere assistiti per arrivare fino al mare. E’ vero che ci sono attrezzature moderne per consentire l’accesso con la carrozzina direttamente in acqua, la sedia Seatrac di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma intanto vedere questa immagine rallegra il cuore. Assistere all’uomo che, con un certo sforzo, cerca di muovere le gambe nell’acqua del mare, per sentirsi un po’ realizzato, fa un certo effetto. Quell’ombrellone piantato nell’acqua a pochi passi dalla riva, di fronte alla spiaggia libera n. 3, dove l’amministrazione comunale di Grottammare ha realizzato la spiaggia accessibile, racconta più storie: quella di un uomo in difficoltà che lotta per la vita e quella di una pubblica amministrazione che si è adoperata e si adopera per venire incontro alle persone disabili.