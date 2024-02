Collegamento da Hong Kong per l’Alma: videocall con il maestro Tam per i 40 anni

Nei giorni scorsi, alle ore otto di mattina, tenendo conto del fuso orario nei vari paesi, si è tenuto l’incontro, su piattaforma on line, tra la scuola di musica Dio, di Vancouver, in Canada, l’Alma (Academy Liszt Music Art Grottammare) e il maestro di pianoforte Anthony Tam da Hong Kong. Un collegamento internazionale per la programmazione di eventi che rientrano nell’ambito del programma per la ricorrenza dei 40 anni di fondazione del sodalizio musicale grottammarese. La scuola canadese è pronta a collaborare per il concorso internazionale pianistico "Ferenc Liszt" di Grottammare e lancia l’idea di farne uno dedicato anche in Canada. Il maestro Anthony Tam, presidente del concorso internazionale 2024 dell’Alma, durante la sua permanenza a Grottammare nel prossimo mese di ottobre, realizzerà un cd musicale dedicato a Liszt e sarà il direttore di una master class di pianoforte, per un ristretto numero di allievi.