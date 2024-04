Collisione tra due auto, donna ferita. I vigili del fuoco la fanno uscire dalla vettura

Una donna di 31 anni C. F. è rimasta ferita in un incidente accaduto ieri mattina verso le 8 in località Sant’Egidio, territorio di Cupra Marittima. A seguito di una presunta mancata precedenza sono entrate in collisione una Hyundai condotta dalla trentunenne ed una Opel Corsa condotta da un giovane che è rimasto illeso. Non si è trattato di uno scontro particolarmente severo, ma dopo l’urto gli sportelli della Hyundai sono rimasti serrati e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per liberare la giovane donna che è stata poi affidata al personale sanitario della potes. Stabilizzata a bordo dell’ambulanza, la trentunenne è stata trasportata al pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo. Per i rilievi tecnici del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Cupra Marittima i cui agenti dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.