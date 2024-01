Colpaccio dell’Atletico. Tre punti d’oro a Chieti

0

(4-2-3-1): Vitiello; Canale, Postiglione, Conson, Marino (16’st Forgione); Castellano (30’st V. Gatto), Di Sabatino (16’st Mazzei); Salvatore, Gatto A., Masawoud (35’st Mercuri); Ardemagni (30’st Fall). A disp.: Bux, Vesi, Laziz, Caterino. All.: Iezzo.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei, Camilloni, Valentino (15’st Gurini), D’Alessandro, Feltrin, Mazzarani, Cesario (15’st Pedrini), Olivieri, Traini, Severini (40’st Ciabuschi), Vechiarello. A disp.: Canullo, Andreucci, Ceccarelli, Clerici, Pinto, Marucci. All.: Seccardini

Arbitro: Gallorini di Arezzo

Reti: 24’pt Olivieri, 44’pt Traini

Note. Spettatori 500. Ammoniti Conson, Caterino (C) | Feltrini, Vechiarello (A). Rec.: 3’-5’

L’Atletico Ascoli sbanca lo stadio ‘Angelini’ e si regala il suo ‘Mercoledì da Leoni’. Con questi tre punti infatti i bianconeri salgono a 21 punti, due lunghezze sopra la quota playout. Non male davvero. Insomma, è stato sfruttato al massimo il ‘jolly’ del recupero della sfida rinviata al 22’ pt sullo 0-0 per un infortunio all’arbitro. L’Atletico reduce dalla pesante sconfitta interna nello scontro diretto contro il Tivoli, aveva bisogno di punti salvezza e ha sfruttato al meglio questa sfida infrasettimanale. Il tecnico degli abruzzesi ha così deciso di affidarsi in attacco all’ex bomber dell’Ascoli Calcio Matteo Ardemagni, che però ha avuto vita dura con la difesa dell’Atletico e alla mezzora della ripresa è stato sostituito. Subito una occasione per la compagine di Mister Simone Seccardini con un tiro che, ad incrociare, è passato di un paio di metri dal palo difeso da Vitiello e dopo due minuti ecco la rete del vantaggio con Olivieri che beffa il portiere di casa con un tiro cross. Ancora Atletico in avanti con un colpo di testa di Severini e pallone che si stampa sulla traversa. Al 32’ il portiere Vitiello deve compiere parata-gol su Cesario. Un minuto dopo è Masawoud che tenta di dare la scossa ai suoi con una azione personale conclusa con un tiro a giro di sinistro che esce di poco. Protesta il Chieti al 40’ per una presunta trattenuta in area su Ardemagni. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per concedere il rigore. Sulla ripartenza dell’azione ci pensa Angelo Traini a far tacere le proteste con un gran gol per lo 0-2 su preciso assist di Cesario. Nella ripresa il Chieti tenta di riaprire il match e trova il gol al 6’ ma la terna arbitrale vede un fuorigioco di Ardemagni e annulla. Due minuti dopo ed ancora un gol annullato ai neroverdi con Masawoud sempre in off side.

Valerio Rosa