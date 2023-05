Colpo nella notte in pizzeria: portata via la cassa

Ladri che non erano sicuramente alle prime armi quelli che nella notte fra lunedì e martedì hanno colpito nella Pizzeria degli Angeli, di Peppe Ciotti, che si trova in via Marsala, quasi di fronte alla Farmacia D’Aurizio e al Supermercato Tigre. I malviventi, che hanno portato via il registratore con le immagini delle telecamere di sorveglianza interna ed esterna, potrebbero essere stati ripresi da altre telecamere della zona. Il furto, fruttato circa 300 euro, è stato scoperto ieri mattina dal titolare dell’attività al momento in cui si è recato a lavoro. Il pizzaiolo ha trovato la porta d’ingresso forzata, il registratore di cassa vuoto e, soprattutto, l’impianto di videosorveglianza sparito. Dunque nessuna pista per gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza che si sono recati sul posto e che si stanno occupando delle indagini. Accanto alla pizzeria, durante la notte è stata visitata anche la Parrucchieria. La titolare ieri mattina ha trovato la porta aperta ma dentro nessun ammanco.