Come cambierà la nostra esistenza tra alcuni anni?. Raggiungere gli obiettivi sarà fondamentale

In questi giorni abbiamo riflettuto sul futuro e ci siamo chiesti come cambierà la nostra vita tra dieci anni. Per approfondire l’argomento abbiamo analizzato anche delle fonti ufficiali (Consultazione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) e intervistato alcuni coetanei. Dal confronto dei dati è emerso che l’avvenire mette a tutti un po’ di paura, ma la maggior parte di noi ragazzi è convinta che un giorno realizzerà i propri sogni. Sappiamo bene che per raggiungere degli obiettivi lo studio è fondamentale, per questo chiediamo una scuola che sfrutti al massimo le potenzialità degli alunni. La speranza, quindi, è di trasformare le nostre passioni in un mestiere e quelli più ambiti sono: medico, calciatore, atleta, ballerina/o, farmacista e imprenditore. Tra dieci anni, inoltre, molti di noi vorrebbero una buona condizione sociale (essere ricco, avere un lavoro stabile, essere indipendente) e la vita privata desiderata (formare una famiglia, diventare genitore, avere tanti animali). A nostro avviso, le qualità più importanti per diventare grandi sono quelle interiori e professionali (laureato, competente). I difetti che invece non ci aiuteranno a realizzarci riguardano la relazione con l’altro e il poco amore per se stessi.

Classe 2G - Plesso Ascolani