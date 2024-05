Come diventare protagonisti del territorio

’Esplora, Accogli, Comunica’. Sono le tre parole chiave degli eventi formativi rivolti a tutti gli operatori del settore turistico dei Comuni del Gal Piceno, per diventare protagonisti del rilancio del territorio. Gli eventi, organizzati dal Gal Piceno, in collaborazione con Istao-istituto Adriano Olivetti, si terranno il 28 maggio alle 15 a Montegallo e il 30 maggio, alle ore 11 e alle ore 15 ad Acquaviva. Si tratta di un ciclo di formazione dedicato allo sviluppo e alla promozione della destinazione PicOn – Esperienze di cui parlare, rivolto ai 23 comuni appartenenti al Gal Piceno. Giovedì 30 maggio, ad Acquaviva Picena, presso la sala Auditorium della BCC Picena alle ore 11 si parlerà di Accoglienza: ospitare visitatori e cogliere i trend turistici per la destinazione PicOn, mentre alle ore 15 il focus sarà sulla Comunicazione: le strategie del Piano e gli strumenti di promozione per una visione unitaria della destinazione PicOn’. A guidare gli incontri sarà Smeralda Tornese, esperta di destination management e di sviluppo locale, docente presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Padova.