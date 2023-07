Commento sui social Accusato di diffamazione

Anche con un "commento" su un post pubblicato su un social da un’altra persona si può finire sotto processo. E’ quanto accade a un 51enne di Valle Castella che, difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, deve rispondere del reato di diffamazione. Una vicenda che risale al 4 aprile del 2021. Sulla bacheca Linkedin di una ditta di Milano impegnata nel settore delle forniture di gas e luce apparve un primo commento piuttosto pesante: "attenzione alla rete di vendita, fatevi pagare anticipatamente perché non pagano; sono dei criminali" con tanto di nomi e cognomi degli interessati. Ma non è questa frase all’attenzione del tribunale di Ascoli (certamente è oggetto di processo in altra sede). Le parole che il giudice sta analizzando sono quelle scritte in un commento in calce e che recita: "non sei l’unico purtroppo". Poche parole, ma che non sono andate giù agli amministratori e legali dell’azienda in questione che hanno denunciato il 51enne di Valle Castellana.

p. erc.