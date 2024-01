Commerciale per l’estero

Battage Global s.r.l., agenzia di marketing a Campolungo-Villa Sant’Antonio, ricerca un operatore commerciale estero che si occupi di bollettazione, gestione degli ordini di acquisto e vendita, di import e relazioni con i clienti. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese ed esperienza. Propone un contratto a tempo indeterminato part-time di 36 ore. Il contatto diretto per candidarsi è il seguente: amministrazione@gruppobattage.it. Per ulteriori informazioni o per candidarsi a ricoprire questo incarico è comunque necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli che risponde al numero di telefono 0736/352800. E’ possibile inviare anche una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it. Sempre al centro per l’impiego di Ascoli occorrerà rivolgersi per candidarsi a ricoprire l’incarico di impiegato amministrativo-back office nel settore finanziario. In questo caso è richiesto il diploma di ragioneria o la laurea in economia. Altra opportunità di impiego in provincia di Ascoli la offre un’azienda che ricerca un operaio montatore/manutentore di macchine utensili (piegatrici, punzonatrici, macchine per il taglio laser). E’ richiesta la conoscenza base dello schema elettrico, dell’utilizzo dell’attrezzatura per l’installazione di macchinari. L’annuncio è rivolto a chi è in possesso del diploma in indirizzo elettronico/meccatronico. E’ richiesta preferibilmente esperienza e un’età massima di 40 anni, la disponibilità a trasferte. Anche in questo caso il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli, che potrà fornire maggiori informazioni e raccogliere i curriculum vitae.