"Con Fosso e Riccione le partite più importanti"

"Far parte di questa realtà e di questa squadra è un grande orgoglio. Sarà una sfida difficile, ma noi lotteremo fino alla fine senza alcuna ombra di dubbio. Quelle con Fossombrone e Riccione sono le due partite più importanti, perché rappresentano lo start del dopo-sosta, dobbiamo farci trovare subito pronti". Così il capitano della Samb Alex Sirri, ieri, ospite a SerieD24 Talk, la trasmissione web di SerieD24.com, ha parlato dei due prossimi impegni che la Samb dovrà affrontare fuori casa. "Dobbiamo vincere a Fossombrone, che è una squadra compatta, ostica, peraltro partita molto bene all’inizio, e anche a Riccione, coi romagnoli che magari avevano progetti diversi a inizio anno ma sono costruiti bene - ha proseguito - La differenza la farà il nostro atteggiamento. Se entriamo in campo come abbiamo fatto finora, con la voglia di prenderci i tre punti, belli o brutti, cattivi o buoni, a seconda di quanto richiederà la partita, abbiamo grandi possibilità". Alex Sirri è perno fondamentale dell’undici rossoblù, 21 le gare giocate, un gol all’attivo, contro il Chieti (2-2). Ma il 32enne difensore centrale è anche mental coach. E di questo, in particolare, ha parlato nel corso del suo intervento. "Vedo – ha detto - tantissimi ragazzi che all’età di 20, 22 anni, danno l’addio al calcio. Vorrei essere loro di supporto. Ci sono ragazzi che, con pochi soldi e molto lavoro, arrivano alla fine del mese stremati. Alle volte questi periodi portano a subire depressione. Il sacrificio che ognuno di questi ragazzi fa dietro quel pallone non vengono visti".

Da qui, il capitano, è poi tornato a parlare della Samb che ha davanti a sé dodici finalissime per centrare la promozione in C.

"Non ho dubbi – ha detto Sirri - sul fatto che ce la metteremo tutta nell’arco di questo finale di stagione. La squadra è importante e ha la giusta voglia, quella che serve per stare lì in classifica. È quello che cerco anche di trasmettere ai miei compagni, da chi gioca di più a chi gioca di meno. Serve avere sempre la voglia di andare a fare un gol per la città, la voglia di andare a segnare per prendersi i tre punti, di vincere per la propria squadra, per il proprio club e per i propri tifosi. Esultare tutti insieme, con la città, per le vittorie che arrivano è la sensazione più bella". Ora testa al Fossombrone. La Samb riprenderà oggi gli allenamenti in vista della prossima trasferta di domenica. La prevendita per i 350 biglietti messi a disposizione dei tifosi rossoblù aprirà questa mattina. Tagliandi al prezzo di 15 euro (inclusi i diritti, mentre gli under 14 non pagano) esclusivamente presso i punti vendita Vivaticket Tabaccheria L’Isola del Tesoro di via Gabrielli 114 a Porto d’Ascoli e Tabaccheria Marchionni di via Ischia 193/195 a Grottammare.

