Con lo scooter si schianta contro un’auto. Grave un giovane di Massignano

Un ragazzo di 19 anni di Massignano, in sella al suo scooter, è rimasto vittima di un grave incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale Montevarmine in contrada Boccabianca, proprio di fronte al campo sportivo ’fratelli Veccia’. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ancona in stato di semi coscienza. Secondo la prima ricostruzione il giovane avrebbe urtato un’auto in movimento e dopo l’impatto è caduto finendo sotto un’auto in sosta rimanendovi incastrato. Sul posto sono dovuti accorrere i vigili del fuco di San Benedetto che hanno permesso all’equipaggio della potes di poterlo soccorrere. Sono stati momenti di grande preoccupazione. Il diciannovenne è stato stabilizzato sull’ambulanza e poi centralizzato all’ospedale di Ancona. L’eliambulanza causa maltempo non è potuta intervenire. Sul posto carabinieri e polizia locale di Cupra.