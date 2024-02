Concorso pianistico internazionale dell’Alma, partono le candidature

Sono aperte le candidature per partecipare alla 9° edizione del concorso pianistico internazionale dell’"Academy Liszt Music Art" (ALMA) di Grottammare programmata dal 20 al 23 ottobre prossimo. Sono previste tre categorie di concorrenti e una giuria composta da cinque pianisti di fama internazionale. La sede del Concorso sarà il resort hotel Le Terrazze di Grottammare. Il vincitore avrà la possibilità d’esibirsi anche al Liszt Ferenz Memorial Museum di Budapest. Nell’occasione, l’ALMA ha totalmente rinnovato il proprio sito web, il blog ed i profili social. Grazie all’accordo stipulato tra l’Academy Liszt e i Musei Sistini Piceni, si avrà l’occasione, per i primi tre classificati e per i pianisti internazionali, di esibirsi in luoghi storici museali di piccoli borghi, musei e chiese del Piceno. Un modo nuovo, questo, di promuovere il territorio Piceno, ricordando il grande Ferenc Liszt, che nel 1868 trascorse sei settimane a Grottammare, periodo annoverato tra i suoi più dolci ricordi, tanto da scrivere: "L’azzurro mare, gli ameni colli verdeggianti, la dolcezza del clima e il profumo dei fiori e degli aranci formano una poesia pari alla celeste armonia dei suoni".