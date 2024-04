’Congelata’ la candidatura di Camela

Vengo anch’io, no tu no. Adesso si fa davvero spinosa la questione legata alla possibile candidatura di Valeriano Camela all’interno della lista ‘Forza Ascoli’, capitanata dal vice sindaco Gianni Silvestri. Un’ipotesi che sembrerebbe essere stata momentaneamente congelata in attesa di nuove concertazioni. A porre il veto pare sia stato il famoso ‘comitato dei saggi’ dopo le difficoltà incontrate dal sindaco uscente Marco Fioravanti nel dirimere la patata bollente. L’entrata in campo dell’ex consigliere regionale Udc a qualcuno del centrodestra pare proprio non sia andata giù, ma la partita resta assolutamente aperta su tutti i fronti. Anche su quello che vedrebbe Camela candidato in un’altra lista. Nelle ultime settimane in città si era già parlato dell’ipotetico ritorno in campo dell’ex consigliere regionale Udc all’interno di una delle liste organizzate per permettere all’attuale primo cittadino di blindare la riconferma. E il 67enne lo avrebbe fatto entrando nella squadra allestita dal vice sindaco. Un team però sembrato eccessivamente forte, rispetto alle altre liste, data anche la presenza al suo interno di altri candidati in grado di spostare un bel numero di voti. Il conseguimento di un gran numero di preferenze nelle prossime e imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno nonché la possibilità di far scattare qualche seggio in più così è finito per rappresentare una minaccia per i partiti e le civiche sulla carta più deboli. In attesa di capire meglio come sbrogliare la matassa il sindaco e il suo fidato organo consultivo avrebbero bloccato tale scenario. La possibile esclusione in definitiva lascerebbe non poche perplessità visto che la coalizione a sostegno di Fioravanti ha aperto le porte a candidati appartenenti al centrosinistra. Su tutti spicca il nome di Castiglia, addirittura in passato candidato sindaco del Pd e oggi passato a Forza Italia. Ma il suo caso non è l’unico.