Consiglio comunale in ritardo: Fratelli d’Italia abbandona l’aula

Il ritardo con cui è iniziato l’ultimo consiglio comunale di Grottammare, nel pomeriggio del 30 dicembre, ha suscitato malumori fra i consiglieri di minoranza. Se ne sono fatti portavoce Marco Sprecacé e Raffaele Rossi unitamente a Tiziana Stampatori. Il civico consesso era stato convocato per le 16,30 ma, come scrivono Rossi e Stampatori, il presidente del Consiglio ed i consiglieri di maggioranza si sono presentati con 20 minuti di ritardo per attendere l‘arrivo del sindaco Alessandro Rocchi che era impegnato nella riunione di Giunta. "La solita gestione alla carlona della cosa pubblica – affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia – infatti, il Presidente del Consiglio invece di fare ammenda, bolla subito la protesta dei Consiglieri di minoranza come strumentale". I consiglieri di Fratelli d’Italia, per protesta, hanno abbandonato l’aula consigliare.