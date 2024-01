Consiglio lampo ad Acquaviva a San Silvestro

Ultimo consiglio comunale di Acquaviva Picena convocato alle 21,30 delle sera del 31 dicembre, in seconda convocazione. Tre i punti all’ordine del giorno di carattere tecnico: la revisione delle partecipazioni pubbliche; le aree e i fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive, con la determinazione dei prezzi; il Piano delle alienazioni immobili per l’anno 2024. La data del 31 dicembre si è resa necessaria poiché nella seduta in prima convocazione del 29 dicembre non si è raggiunto il numero legale a seguito dell’assenza di 4 consiglieri di maggioranza e di 4 consiglieri di opposizione. "Tutto si è svolto regolarmente grazie anche alla presenza di 2 consiglieri di maggioranza ancora febbricitanti – ha affermato il sindaco Sante Infriccioli – A differenza della prima convocazione l’opposizione non è rimasta fuori della sala consiliare, ma si è seduta sui propri banchi. Non c’è stata discussione e si è passati subito alla votazione. Tutti e tre i punti sono stati approvati all’unanimità visti i voti favorevoli dell’opposizione". In 15 minuti tutti a casa a festeggiare l’arrivo del nuovo anno.