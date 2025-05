Continui blackout,. Piunti: "Serve subito un confronto"

L’ex sindaco e attuale consigliere comunale Pasqualino Piunti torna a sollevare la questione dei blackout che nelle ultime settimane hanno interessato varie zone di San Benedetto. Dopo l’interrogazione presentata insieme al capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi, ora Piunti propone un incontro allargato con la Cpl Concordia, la società che gestisce la pubblica illuminazione cittadina. L’obiettivo, spiega, è coinvolgere l’intero consiglio comunale, sia maggioranza che opposizione, in un confronto trasparente e tecnico con i rappresentanti della società, per analizzare le cause dei disservizi e le eventuali azioni correttive. Già in una interrogazione che, alcune settimane fa, lo stesso Piunti aveva presentato insieme al capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi, si denunciava come si fossero già da tempo "verificati ripetutamente dei blackout in alcune zone della città, che hanno causato dei disagi ai residenti". La richiesta era che l’amministrazione riferisse in aula lo stato dell’arte degli impianti e le motivazioni alla base delle frequenti interruzioni. Tra le aree più colpite, si citavano Paese Alto, Sant’Antonio, e diverse traverse di viale De Gasperi, oltre a via Manara e viale Buozzi. I disagi, segnalavano i due esponenti di Forza Italia, sono stati frequenti tra dicembre e gennaio, confermando un quadro critico che oggi si ripresenta con nuovi episodi come l’ultimo che sta interessando via Voltattorni. Piunti insiste sulla necessità di una gestione condivisa del problema.

Emidio Lattanzi