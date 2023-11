Contributo affitti:: "I fondi non bastano"

Anno nero per il contributo agli affitti: per la minoranza, l’amministrazione comunale dovrebbe rimpinguare il fondo di quasi la metà per poter soddisfare un più ampio parterre di cittadini bisognosi. A pungolare il vertice di Viale De Gasperi è ancora una volta Luciana Barlocci, che ricostruisce il percorso seguito da giunta e maggioranza fino alla pubblicazione del bando. "Questa amministrazione – afferma la consigliera d’opposizione – ha stanziato 225mila euro a sostegno delle fasce più deboli per il pagamento dei canoni di affitto, ma la legge di bilancio licenziata da questo governo, misura peraltro ampiamente annunciata a febbraio 2023, non ha previsto alcuna misura di sostegno per il pagamento degli affitti. Per il 2022 il totale erogato è stato di 722mila euro, di cui 622mila provenienti dalla regione Marche e 100mila da questo ente".

Le risorse attuali, per Barlocci, risultano ampiamente insufficienti rispetto ai bisogni reali della città: "L’importo stabilito – continua – equivale ad un terzo delle somme erogate lo scorso anno e oltretutto, per quest’anno, contrariamente all’anno precedente, non è stato stabilito alcun contributo per il sostegno al pagamento delle bollette. Inoltre va tenuto conto che l’aumento dei generi di prima necessità, a fronte di un’inflazione dichiarata oscillante fra l’8 e l’11%, nei fatti si attesta attorno al 24%, e che il costo degli affitti è aumentato del 14%". Da qui, l’appello al sindaco e alla giunta: "Ora, dal fondo utilizzato per il precedente bando degli aiuti al pagamento delle utenze, risulta un residuo di circa 50mila euro, per cui l’importo a disposizione dei contributi dell’affitto deve essere incrementato almeno di 100mila euro, così da arrivare a 325mila euro, attingendo sia alle poste di bilancio già assegnate al settore di competenza, sia da altre poste del bilancio generale di questo ente".

Va ricordato che il comune ha pubblicato il bando pochi giorni fa e che, per presentare domanda, ci sarà tempo fino a venerdì 22 dicembre. I contributi saranno differenti a seconda della composizione del nucleo familiare e della certificazione Isee. Per Barlocci, comunque, questo sostegno rimane una pietra angolare per l’amministrazione: "Voglio ricordare – conclude – che per il programma di mandato di questa amministrazione ‘l’obiettivo di chi vuole amministrare una città deve essere quello di far vivere bene i propri cittadini, di dare risposte ai loro bisogni soprattutto nei momenti di difficoltà".

Giuseppe Di Marco