Contro lo spopolamento confermati i bonus: bebè e residenza attiva

Il Comune di Appignano riconferma il Bonus accoglienza bebè e il Bonus residenza attiva, con la deliberazione della giunta comunale è stata rifinanziata, per un ulteriore triennio per contrastare lo spopolamento del Comune di Appignano del Tronto. Bonus accoglienza bebè consiste nella concessione di una contributo una tantum pari a 300 euro per ogni bambino nato o adottato da nucleo residente nel comune. Il Bonus residenza attiva invece consiste nella concessione di un contributo men-sile, per un periodo di tre anni, per ogni nucleo familiare che sposta la residenza da altro Comune a Appignano del Tronto. La richiesta dovrà essere presentata al protocollo dell’ente utilizzando i modelli predisposti.