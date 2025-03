Controlli nei locali, due denunciati

Le misure di prevenzione sulla fascia costiera sono entrate subito in funzione dopo i noti fatti delle ultime settimane. La polizia di Stato ha rafforzato tutti i servizi anche con l’impiego del personale del reparto prevenzione crimine nelle ore serali e notturne, cui sono stati affiancati i servizi di controllo straordinario del territorio unitamente ai carabinieri e la guardia di finanza per l’intero fine settimana.

Attività che sulla provincia di Ascoli ha portato alla identificazione 571 persone che viaggiavano a bordo di 330 veicoli controllati in 30 posti di blocco. Nel mirino anche gli esercizi pubblici. Ne sono stati controllati nove, dove le forze dell’ordine hanno trovato due cittadini italiani, con precedenti con la giustizia, che sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per calunnia in concorso e di un altro italiano denunciato per furto aggravato.

Uno dei due italiani pregiudicati, residente in riviera, è stato poi arrestato per possesso di 6 involucri contenenti eroina. Nella sua abitazione la polizia ha trovato altra sostanza stupefacente tipo hashish, bilancini di precisione e denaro contante sospetto provento di spaccio. L’altro italiano, invece, è stato anche denunciato per possesso di una modica quantità di eroina.