Corsi per il brevetto da bagnino

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per il conseguimento del brevetto professionale bagnino di salvataggio e bagnino di salvataggio per acque interne organizzato dalla società nazionale di salvamento sezione riviera delle palme. I Corsi si svolgeranno presso gli impianti natatori di Ascoli e Grottammare mentre gli incontri teorici si terranno in piattaforma on line con modalità sincrona ed asincrona. Il brevetto di salvataggio è legalmente riconosciuto dai ministeri competenti per l’esercizio della professione presso litorale marittimo e acque interne (piscine, fiumi e laghi) ed è aperto a persone di ambo i sessi compresi nella fascia di età tra i 16 e i 55 anni ed è valutato ‘titolo professionale di merito per l’arruolamento nelle forze armate in cui è riconosciuto e attribuisce anche crediti scolastici. La prima lezione è gratuita e valutativa. Info www.salvamentosanbenedetto.it o 3478651520.