Oltre quaranta persone, nei giorni scorsi, hanno preso parte alla prima edizione del corso di alfabetizzazione linguistica per le comunità straniere presenti sul territorio. L’iniziativa, originale e orientata all’accoglienza, è stata organizzata dal Comune di Comunanza. Il corso si è concluso con un breve party in cui si è condiviso il cibo tipico delle diverse culture perché l’integrazione si fonda sì sull’acquisizione della lingua ma anche su un processo di confronto e di scambio di tradizioni, valori, modelli di comportamento e di vita delle varie culture. "Cogliamo l’occasione per ringraziare la docente Cesarina Gesuè – spiega il sindaco Alvaro Cesaroni -, che con entusiasmo e professionalità ha portato avanti, gratuitamente, questa iniziativa. Grazie anche alla dirigente scolastica Alessia Cicconi, alla Società Operaia e al centro culturale degli anziani".