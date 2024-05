Corso di coro per bimbi con la ’Nir Aps’: subito un successo Il corso di coro gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni, promosso dall'associazione 'Nir Aps' con il sostegno del Comune di Ascoli e dell'Ambito Territoriale Sociale XXII, ha appena concluso la sua prima edizione. Il Piccolo Coro 'NIR', composto da 25 bambini, si è esibito con successo e si prepara già per ripartire a settembre-ottobre 2024. Per informazioni, visitare il sito www.noteinradio.it o contattare info@noteinradio.it.