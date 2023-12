Crisi climatica, continua l’allerta. Il vento flagella costa ed entroterra

Le raffiche di vento da sud-ovest che per tutta la notte e la giornata di ieri hanno spazzato la Riviera delle Palme e l’entroterra, con raffiche oltre i 35 nodi, hanno causato disagi lungo le strade dove sono caduti diversi alberi, qualche palo e scoperchiato tettoia. Decine gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto su tutto il territorio di competenza. A seguito degli aggiornamenti pervenuti dalla Protezione civile regionale, che nella tarda mattina di ieri aveva rivalutato la situazione meteo, prevedendo un aumento dell’intensità del vento nella parte centrale della giornata, l’Amministrazione comunale di San Benedetto, d’intesa con gli organizzatori, ha deciso di annullare tutte le iniziative pubbliche previste per il pomeriggio di ieri, programmate in piazza Giorgini, piazza Matteotti e in via Montebello.

A San Benedetto, in via Pantelleria è caduto un palo dell’illuminazione pubblica, un grosso pino si è abbattuto nel piazzale della scuola Curzi a seguito del cedimento dell’apparato radicale, rami di piante caduti in via Luigi Dari, sul lungomare, in via della Resistenza, in centro gli addetti della ditta che ha installato le luminarie sono intervenuti per mettere in sicurezza il puntale di un albero di Natale. A Ripatransone alberi sono caduti sulla sede stradale lungo la provinciale San Giuseppe e in contrada Magazzini. Altri due alberi sono crollati lungo la provinciale Cuprense in territorio di Grottammare ed altri ancora lungo la Valtesino in comune di Ripatransone e sulla Valmenocchia. In nottata, ma prima dell’arrivo del forte vento, un incendio di sterpaglie è divampato in località S. Michele a Cupra Marittima.

Marcello Iezzi