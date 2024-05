“E' la crisi idrica peggiore di sempre”, appello al risparmio ad Ascoli e Fermo

Ascoli, 27 maggio 2024 – “È la crisi idrica peggiore di sempre, utilizziamo correttamente l'acqua delle nostre sorgenti”. Questo l'appello che la presidente della Ciip Maddalena Ciancaleoni ha fatto oggi nel corso di una conferenza stampa convocata proprio per informare l'utenza delle province di Ascoli e Fermo della grave crisi in atto.

Mancano 100 litri d'acqua al secondo: con le chiusure notturne sarà possibile recuperare 30 litri, ma non basta. L'invito è dotarsi di autoclave in vista dell'estate. “Ci impegneremo a trovare altre risorse ma è indispensabile la coscienziosa collaborazione dei cittadini”.

"Sono anni che non nevica e il problema è molto peggiorato”. Sarà un’estate senz’acqua? “Spero di no – aggiunge la Ciancaleoni – ma è necessario limitare i disagi per gli utenti. Alcune sorgenti non sono mai state a questi livelli di portata. Chiediamo la collaborazione di tutti”