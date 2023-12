Croce rossa ’Al Battente’: regali impacchettati per sensibilizzazione

Fino al 5 gennaio, i volontari della Croce Rossa di Ascoli saranno presenti con una postazione nella galleria de ‘Al Battente’ per il confezionamento dei pacchi regalo. "È nostra consuetudine – dice la presidente della Cri di Ascoli, Cristiana Biancucci - essere presenti durante le festività natalizie al centro commerciale ‘Al Battente’ e, come sempre, le donazioni che faranno i visitatori del centro avranno uno scopo ben preciso quale l’acquisto del dispositivo Lucas". ‘Lucas’ è un dispositivo meccanico per compressione toracica che supporta il personale di servizio sulle ambulanze, medici e personale sanitario durante le compressioni toraciche su pazienti in arresto cardiaco. "Quest’anno – prosegue la Biancucci – abbiamo realizzato una campagna di sensibilizzazione, affinché tutti potessero darci una mano ad acquistare questo strumento, che ci permetterà di mantenere uno standard ottimale nella qualità della rianimazione cardiopolmonare, riducendo al minimo le interruzioni delle compressioni"

l. c.