Cupra, tutto pronto per l’estate E domenica c’è la gara di Triathlon

Per domenica prossima 21 maggio tutto il litorale di Cupra Marittima sarà in ordine per ospitare gli oltre 200 partecipanti alla gara nazionale di Triathlon ed i loro familiari che verranno in riviera per trascorrere un weekend al mare. Già prima di Pasqua il Comune aveva proceduto allo spostamento dell’enorme massa di ghiaia che si era accumulata a nord del villaggio della piccola pesca. Un’operazione concordata con l’Ufficio Difesa della Costa della Regione Marche che poi ha autorizzato l’intervento. I sassi, infatti, per regolamento non possono essere portati via ed anche per il solo spostamento necessità l’autorizzazione degli organi competenti. "Con i fondi regionali abbiamo spostato i sassi che erano stati portati a riva dal torrente Menocchia – ha spiegato il sindaco Alessio Piersioni – Con gli stessi abbiamo proceduto al ripascimento della zona a nord, dove le onde avevano provocato un consistente fenomeno erosivo con arretramento della costa. Sono sassi puliti, senza detriti. A seguire, come seconda fase, abbiamo preparato il materiale per le spiagge libere, prelevando i cumuli di sabbia nei punti in cui si erano formati e li abbiamo accantonati per procedere alla fase successiva, che è in corso in questi giorni, vale a dire la stesura di sabbia sugli arenili a libera fruizione. Intanto gli operatori balneari, per proprio conto, stanno procedendo alla sistemazione degli arenili nelle rispettive concessioni. Quest’anno – aggiunge Piersimoni – abbiamo anche sistemato tutte le docce nelle spiagge libere, aggiungendo rubinetti nella zona più bassa per un utilizzo specifico. In collaborazione con i concessionari di spiaggia doteremo tutto il lungomare con nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti". I lavori sono programmati, ma molto sta incidendo il tempo, con frequenti piogge che ostacolano le attività.

Marcello Iezzi