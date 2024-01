‘Cyrano’ al Ventidio Basso

Per il suo secondo anno di tournée, lo spettacolo ‘Cyrano de Bergerac’ di Edmond Rostand, con il pluripremiato attore e regista Arturo Cirillo, riparte dal teatro Ventidio Basso dove, dopo una residenza di riallestimento di alcuni giorni, sarà di scena oggi e domani, alle 20.30, nell’ambito della stagione promossa dal Comune con l’Amat. Un teatro canzone, o un modo per raccontare la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso, non solo le parole, ma anche le note. Con Cirillo, nel cast ci sono Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Irene Ciani, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini.

Cirillo, che tipo di allestimento è il suo ‘Cyrano’?

"E’ da alcuni anni che sto sempre più indagando un teatro un po’ fuori da un genere troppo definito. Quindi, in realtà, questo Cyrano è teatro di parola, teatro di testo. C’è un testo celeberrimo, che è quello di Rostand, che nella sua totalità viene comunque molto rispettato. Viene contaminato con una cosa che non c’entra nulla, soprattutto rispetto all’epoca storica in cui è stato scritto, che è il Pinocchio di Collodi, e con una commedia musicale che nel lontano 1984 Domenico Modugno e Catherine Spaak fecero al teatro Politeama di Napoli, dove lo vidi che ero ragazzino. Mi colpì tantissimo, e dunque per me è, da una parte come tornare alle prime infatuazioni teatrali che ho avuto, dall’altra un po’ anche giocare sui generi. Quindi non lo posso definire, né un musical, né una commedia musicale, ma un gioco continuo di citazioni all’interno delle quali, però, raccontiamo anche una storia, perché dal teatro chiedo e mi piace molto offrire questo". Come è il cast che sarà in scena con lei?

"Tranne Rosario Giglio che ha più o meno la mia età e con il quale lavoro ormai da moltissimi anni, tutto il resto del cast è formato da attori giovani che provengono per la maggior parte dall’Accademia Silvio D’Amico di Roma, dove insegno da molti anni. Quindi mi capita di conoscere molto bene, sia gli allievi registi, sia gli allievi attori, e infatti ben tre attori di questo spettacolo provengono da questa scuola che ho fatto anche io. E poi c’è Giacomo Vigentini, con cui ho lavorato spesso, che proviene dalla Paolo Grassi. Con questo stesso identico cast allestiremo poi anche lo spettacolo che girerà la prossima stagione e che è il Don Giovanni, una misto tra la prosa e l’opera lirica".

Info biglietti: 0736/298770

Lorenza Cappelli