’Cyrano’ al Ventidio: in scena da martedì sera

Il teatro Ventidio Basso, che si conferma luogo privilegiato per la creazione artistica, sta ospitando la residenza di riallestimento di ‘Cyrano de Bergerac’ di Edmond Rostand con adattamento, regia e interpretazione del pluripremiato Arturo Cirillo. Lo spettacolo sarà di scena martedì e mercoledì, alle 20.30, con Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Irene Ciani, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. "Lo spettacolo – dice Cirillo – è una continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac, accentuandone più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada e eroe della retorica, con musiche da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. Un teatro canzone, un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano anche attraverso le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato". Info biglietti: 0736/298770.

l. c.