Da Grottammare a Cupra Marittima, esplode la festa per Carnevale

Oggi il carnevale impazza lungo le strade e le piazze di tutti i paesi e le città. A Montefiore dell’Aso seconda sfilata dei carri allegorici. Quest’anno, in occasione del quarantennale, oltre alla novità della terza sfilata, ogni via ha scelto un tema già sviluppato nei primi 20 anni dello storico carnevale. Così, via Trieste ha proposto La pantera rosa, San Giovanni Band Barbie, Piazza della Repubblica Banda Bassotti, via Gentile Dragon Ball, Molino & Marconi Batman. Ai carri montefiorani si è aggiunto quello di Rotella con Spqr. Alle 13 le strade di accesso al percorso saranno chiuse con blocchi e varchi, dove il personale incaricato della Pro Loco effettuerà i controlli sui visitatori al fine di garantire una maggiore tutela verso tutti i partecipanti. Coriandoli, maschere, stelle filanti a Cupra Marittima dalle 15.30 alle 17.30 con giochi, musica, baby dance, truccabimbi e ballon art.

Ad animare la festa due ospiti davvero speciali: la mascotte SuperBorghetto e la bellissima e dolcissima Principessa Nancy. Il simpatico gorilla e la principessa coinvolgeranno il pubblico in divertenti balli, sketch e curiose attività. A tutti i presenti saranno offerte ciambelle e zeppole accompagnate da cioccolata calda. A Grottammare secondo appuntamento del carnevale dei bambini, organizzato dal Comune con l’Isc Leopardi e le famiglie dei bambini. Alle 15.30 sfilata dei gruppi mascherati in piazza Fazzini e lungo le vie del centro cittadino. Martedì si replica con ’Carnival cartoon party time’.